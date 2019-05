Impianti di rifiuti, Ministro Costa: in media “un incendio ogni 3 giorni”

Negli impianti di rifiuti, “la frequenza degli incendi“, “soprattutto dagli ultimi mesi del 2017, è tale da rappresentare un rischio di emergenza nazionale: sulla base dei dati del Ministero dell’Interno, nella legislatura attuale, tra giugno 2018 e giugno 2019, sono stati 262 gli incendi, una media di uno ogni tre giorni, di cui 165 in aree pertinenziali degli impianti dei rifiuti, depositi o zone di stoccaggio, gli altri in zone di lavorazione dei rifiuti“: lo ha dichiarato il Ministro dell’Ambiente Sergio Costa, ascoltato dalla Commissione parlamentare d’inchiesta sulle attività illecite connesse al ciclo dei rifiuti e su illeciti ambientali correlati. “Negli ultimi anni sono stati numerosi gli incendi avvenuti presso gli impianti di gestione del mondo dei rifiuti, in particolare ad essere interessati sono stati gli stoccaggi di rifiuti nelle aree pertinenziali degli impianti“.