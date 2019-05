“In Calabria Giornata di Archeologia sperimentale divulgativa. A Frascineto visita al Museo delle Icone e della Tradizione Bizantina. Poi scheggiatura della selce, accensione del fuoco, lavorazione dell’osso e della pietra, archi e frecce, produzione tessile nell’antichità. Ecco le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche, in svolgimento in tutta Italia che si concluderanno il 2 Giugno.

Sempre in Calabria escursione lungo il letto della Fiumara San Pasquale per raggiungere la cascata detta “schiccio” di Peristerea. Trekking nel Parco Nazionale dell’Aspromonte alle propaggini del Parco Nazionale dell’Aspromonte dove si estendono meravigliose le colline che sovrastano la città di Reggio Calabria che formano incredibili vallate e spaziano i superbi paesaggi sullo Stretto di Messina. Domenica 02 Giugno ci inoltreremo in questi incantevoli pendii. “Le vallate che non immagini a due passi dalla città”. Lo ha annunciato Domenico Gioia, Coordinatore delle Guide Ambientali Escursionistiche AIGAE della Calabria e Consigliere Nazionale.

In tutta Italia 150 escursioni

“Ben 150 escursioni ed eventi in tutta Italia. Come nel 2018 anche nel 2019 le Giornate si svolgeranno nell’ambito della Primavera della Mobilità Dolce – ha dichiarato Davide Galli, Presidente Nazionale dell’Aigae – in collaborazione con Legambiente, A.Mo.Do, l’Alleanza per la Mobilità Dolce che raggruppa in Italia le più importanti associazioni e i più importanti organismi ed Enti che sono parte attiva del Turismo Ambientale. Le Giornate che inizieranno il 24 Maggio in occasione della Giornata Europea dei Parchi e che si concluderanno il 2 Giugno nel giorno della Festa della Repubblica, ma anche Giornata Nazionale dei Piccoli Borghi organizzata da Legambiente, faranno parte del programme di iniziative della Primavera della Mobilità Dolce, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dei Beni Culturali, dell’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, dell’Associazione Trasporti, della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, della Via Francigena European Association”.

La quarta edizione dopo ben tre grandi successi.

“Importanti i successi delle precedenti edizioni – ha concluso Galli – con ben 105 eventi nel 2016, circa 150 nel 2017 e anche nel 2018, con grande attenzione di stampa, radio, tv, web e social grazie ai quali le guide hanno portato all’attenzione del grande pubblico il loro ruolo e l’esistenza di questa figura professionale che ogni giorno racconta tutta l’Italia producendo ben 3.100.000 di accompagnamenti escursionistici l’anno”.

Ben 150 eventi gratuiti perché l’Italia è Museo della Biodiversità, dell’Archeologia, della Storia, della Geologia, della Cultura, del Territorio, con i suoi borghi, le sue epoche, le sue diversità. L’Italia è il Paese amato ed in quanto tale le Guide Ambientali Escursionistiche vogliono raccontarvelo ogni giorno con costanza, passione, professionalità, preparazione e cuore.

Calabria

#CamminaNatura: SCHICCIO DI PERISTEREA – 02.06.2019 – Bova Marina

Programma: escursione lungo il letto della Fiumara San Pasquale per raggiungere la cascata detta “schiccio” di Peristerea.

#CamminaNatura: GIORNATA DI ARCHEOLOGIA SPERIMENTALE DIVULGATIVA – 02.06.2019- Frascineto (Cosenza)

Programma: Ore 09.30 Visita al Museo Comunale delle Icone e della Tradizione Bizantina.

Ore 13.00 consumazione colazione a sacco presso la sede dell’Ass.ne Culturale “AMIGDALA”

Ore 14.30 breve filmato sull’evoluzione dell’uomo, scheggiatura della selce, accensione del fuoco, lavorazione dell’osso e della pietra, archi e frecce, produzione tessile nell’antichità.

#CamminaNatura: TREKKING SULLE COLLINE DI PENTIMELE – 02.06.2019 – Parco Nazionale dell’Aspromonte

Programma: alle propaggini del Parco Nazionale dell’Aspromonte si estendono meravigliose le colline che sovrastano la città di Reggio Calabria, formano incredibili vallate e spaziano i superbi paesaggi sullo Stretto di Messina. Domenica 02 Giugno ci inoltreremo su questi incantevoli pendii. “Le vallate che non immagini a due passi dalla città”.

#CamminaNatura: ATTRAVERSANDO NATURA-SENTIERO DEL CAMPANARO, #TerreAlte DI CASTROVILLARI – 01.06.2019

Ritrovo: orto botanico – Conca del Re/Petrosa di Castrovillari – ore 08:30

Programma: itinerario escursionistico montano che risale i contrafforti della vetta più alta del Pollino (Serra Dolcedorme) sino alla panoramica balconata di Timpone Campanaro (1492m), percorrendo i sentieri dei tagliaboschi e dei carbonai che anticamente raggiungevano le faggete d’alta quota.

#CamminaNatura: L’OASI NATURALISTICA DEL LAGO DI ARIAMACINA – 01.06.2019

Ritrovo: presso uscita SS 107 Bivio Silvana Mansio-Lorica e registrazione dei partecipanti. – ore 09:30 . Durata 3 ore.

Programma: l’Oasi Naturalistica del lago di Ariamacina rappresenta un sito importante per la tutela degli uccelli migratori che periodicamente passano e stazionano nella palude.Diverse sono le specie di volatili presenti come l’airone cenerino, il gabbiano reale, i germani reali e l’airone bianco.