“In Friuli Venezia Giulia Geoescursione nelle evidenze friulane della tettonica a placche”

“In Friuli Venezia Giulia escursione di carattere prevalentemente geologico focalizzata sulla linea tettonica di importanza regionale storicamente denominata “Sovrascorrimento Periadriatico” che evidenzia il movimento delle placche nell’area friulana. Inoltre, la presenza di estese coperture sedimentarie di origine glaciale, permetterà di affrontare la tematica dei cambiamenti climatici avvenuti negli ultimi 100.000 anni. L’escursione si chiuderà con la visita al Centro Recupero dell’Avifauna Ferita gestita dal Parco Regionale delle Dolomiti Friulane e l’evidenza della particolarità dell’architettura degli edifici tradizionali andreani. Altra escursione di carattere botanico, storico e geologico, sempre in Friuli Venezia Giulia. Andremo sulla vecchia strada del Cellina che permetterà di attraversare il canyon il quale caratterizza la riserva del Cellina, evidenze storiche e geologiche arricchite dalla fioritura dei raponzoli di roccia e dalla fioritura dell’aglio orsino, fanno di questa escursione, una visita completa”. Lo ha dichiarato Franco Polo, Coordinatore delle Guide Ambientali Escursionistiche Aigae del Friuli Venezia Giulia e Consigliere Nazionale”.

“Si partirà dal Lago di Barcis e, attraverso il sentiero del Dint colmo di fenomeni carsici, inghiottitoi e doline si arriverà alla zona della forcella del Dint dove fiorisce, e si sente l’aglio orsino.

Si scenderà all’abitato di Molassa – ha proseguito Polo – e si entrerà nel canyon dell’omonimo fiume fino ad incontrare il canyon ben più ampio e spettacolare del Cellina. Vedremo anche, l’antico percorso che permetteva di collegare la pianura con la Valle del Cellina, tutt’intorno le fioriture del raponzolo che abbelliscono le pareti della forra”.

In tutta Italia 150 escursioni

“Ben 150 escursioni ed eventi in tutta Italia. Come nel 2018 anche nel 2019 le Giornate si svolgeranno nell’ambito della Primavera della Mobilità Dolce – ha dichiarato Davide Galli, Presidente Nazionale dell’Aigae – in collaborazione con Legambiente, A.Mo.Do, l’Alleanza per la Mobilità Dolce che raggruppa in Italia le più importanti associazioni e i più importanti organismi ed Enti che sono parte attiva del Turismo Ambientale. Le Giornate che inizieranno il 24 Maggio in occasione della Giornata Europea dei Parchi e che si concluderanno il 2 Giugno nel giorno della Festa della Repubblica, ma anche Giornata Nazionale dei Piccoli Borghi organizzata da Legambiente, faranno parte del programme di iniziative della Primavera della Mobilità Dolce, con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente, del Ministero dei Beni Culturali, dell’ANCI, l’Associazione Nazionale Comuni Italiani, dell’Associazione Trasporti, della Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane, della Via Francigena European Association”.

La quarta edizione dopo ben tre grandi successi.

“Importanti i successi delle precedenti edizioni – ha concluso Galli – con ben 105 eventi nel 2016, circa 150 nel 2017 e anche nel 2018, con grande attenzione di stampa, radio, tv, web e social grazie ai quali le guide hanno portato all’attenzione del grande pubblico il loro ruolo e l’esistenza di questa figura professionale che ogni giorno racconta tutta l’Italia producendo ben 3.100.000 di accompagnamenti escursionistici l’anno”.

Ben 150 eventi gratuiti perché l’Italia è Museo della Biodiversità, dell’Archeologia, della Storia, della Geologia, della Cultura, del Territorio, con i suoi borghi, le sue epoche, le sue diversità. L’Italia è il Paese amato ed in quanto tale le Guide Ambientali Escursionistiche vogliono raccontarvelo ogni giorno con costanza, passione, professionalità, preparazione e cuore.