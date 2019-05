In Piazza del Campo prende il via “Siena per”, mostra mercato dedicata a Amatrice e Norcia

Un territorio duramente colpito dal terremoto si racconta in una delle piazze più belle del mondo, attraverso i suoi prodotti agroalimentari e enogastronomici.

Arrivano da Norcia, Amatrice, San Ginesio e da altri comuni colpiti dal terremoto, i coraggiosi produttori che, da domani 31 maggio al 2 giugno, potranno esporre e vendere i tesori della loro terra in Piazza del Campo a Siena dando vita alla prima edizione di “Siena per”, una manifestazione che nasce nella volontà di offrire un aiuto concreto a chi si è trovato vittima di catastrofi naturali e che ancora fa fatica a ripartire.

Salumi, formaggi, legumi, marmellate, tartufi, funghi, zafferano e molto altro, saranno protagonisti di una mostra mercato che offrirà un viaggio alla scoperta di piccole produzioni di eccellenza, che fanno della qualità e della lavorazione artigianale il loro segno distintivo.

Prodotti che raccontano storie uniche messe a dura prova dal dolore e dalla fatica ma che trovano, nella forza del lavoro e nell’amore per la propria terra, il coraggio della speranza.

Con questa iniziativa, l’amministrazione comunale di Siena, vuole contribuire a tenere alta l’attenzione su una terra fortemente segnata dagli eventi sismici e dare supporto a chi quotidianamente cerca di ripartire per ricostruire storia e futuro della sua terra.

Un obiettivo che si pone anche la cena di “Siena per”, evento indirizzato alla raccolta fondi per l’associazione “Tutti i Colori del Mondo” di Norcia che si occupa di disabilità e la cui sede operativa è ancora inagibile, e che verrà servita DOMANI 31 MAGGIO negli spazi del Santa Maria della Scala.

Aperta al pubblico, la cena di “Siena per” avrà un menù realizzato dallo chef Paolo Tizzanini de “L’Osteria dell’Acquolina” di Terranova Bracciolini e dal maestro gelatiere Antonio Lisciandro della gelateria Carabè di Piantravigne (frazione di Terranova Bracciolini).

I piatti saranno composti sia con i prodotti che sono in vendita in Piazza del Campo sia con quelli a marchio Conad che è main sponsor dell’evento benefico.

Un impegno quello di Conad per “Siena per” che proseguirà anche dopo la tre giorni di Piazza del Campo: tutti i prodotti che resteranno invenduti saranno infatti acquistati da Conad e inseriti nei punti vendita cittadini del gruppo.

Per partecipare alla cena è possibile chiamare ai numeri 335 6447095 e 3202468328. La prenotazione è obbligatoria. Per i partecipanti è previsto un tour alla scoperta del Santa Maria della Scala che avrà luogo alle ore 19.

Un evento nell’evento: nella sua prima edizione “Siena per” ospita “Emergente Sala”, la competizione annuale dedicata ai migliori maitre e responsabili di sala under 30. L’appuntamento, ideato da Lorenza Vitali e Luigi Cremona e divenuto punto di riferimento per chi opera nel settore, si articola in tre momenti che durante l’anno coinvolgono tre città (una al nord, una al centro e una al sud Italia) durante i quali vengono selezionati i candidati che poi si contenderanno la finale a Roma.

Per la prima volta, Siena sarà scenario del prestigioso contest durante il quale i concorrenti, chiamati a sostenere una prova teorica e una prova pratica, saranno coinvolti nella cena che accompagna l’appuntamento senese e che sarà organizzata presso il Santa Maria della Scala.