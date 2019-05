Inaugurazione mostra “Fragility and Beauty – Taking the pulse of our planet from space”

Prevista per mercoledì 15 maggio 2019 alle ore 18:30 l’inaugurazione della mostra “Fragility and Beauty – Taking the pulse of our planet from space” organizzata dall’Agenzia Spaziale Europea (ESA), in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana, presso il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci.



L’esposizione, curata da Viviana Panaccia, vuole creare un collegamento tra ricerca scientifica, tecnologia spaziale e pubblico sul tema dei cambiamenti climatici e dello sviluppo sostenibile, del loro impatto sugli ecosistemi terrestri e le conseguenze sul futuro del pianeta e quindi sulla vita delle future generazioni. La visione sempre più precisa dei satelliti è la protagonista indiscussa della mostra. Utilizzando le immagini più recenti che i satelliti ci hanno inviato, il visitatore potrà intraprendere un viaggio che lo porterà a esplorare i luoghi più straordinari e remoti della Terra, e potrà ‘toccare con mano’ gli aspetti più evidenti e meno conosciuti relativi all’ambiente e ai cambiamenti climatici.