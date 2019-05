Incendi in Sicilia, rinnovato il protocollo d’intesa: “Un modello operativo collaudato, efficace e tempestivo”

Rinnovato anche quest’anno il protocollo d’intesa tra l’assessorato al Territorio e Ambiente della Regione siciliana, il Comando del Corpo forestale, la Protezione civile, il 37° stormo dell’Aeronautica Militare di Birgi e dell’82° Centro CSAR, sotto il coordinamento della Prefettura di Trapani.

“Poniamo in essere tutte le misure idonee al contrasto degli incendi, mettendo a disposizione la professionalità e l’esperienza dei dipartimenti regionali, in collaborazione con gli altri enti per un importante obiettivo comune – dice l’assessore regionale al Territorio, Toto Cordaro -. Il territorio della provincia di Trapani è stato interessato nel recente passato da una serie di incendi di notevole rilevanza, che hanno causato la distruzione di un ingente patrimonio boschivo e che hanno messo a rischio la vita di molte persone, oltre ad avere determinato danni a coltivazioni, costruzioni e fabbricati industriali“. “Il documento che è stato siglato oggi riconosce la validità di un modello operativo già collaudato – conclude Cordaro – e che ha garantito tempestività ed efficacia nelle azioni di repressione degli incendi“. L’assessore, infine, esprime “grande soddisfazione per la sottoscrizione, anche quest’anno, di un protocollo che ha dato ottimi risultati e che dimostra ancora una volta la validità della cooperazione tra le istituzioni“.

L’impegno riguarderà varie attività e procedure operative sotto il profilo della prevenzione e della vigilanza e di intervento in caso di avvisi meteo di elevata criticità, con il diretto coinvolgimento di tutti i reparti interessati.