Incendio su mercantile italiano al largo della Spagna: equipaggio evacuato

Incendio a bordo di un mercantile battente bandiera italiana, la nave “Grande Europa” di Grimaldi Lines: le fiamme sono divampate mentre navigava a 25 miglia a sud di Maiorca, secondo quanto riferito dal Servizio di coordinamento di emergenza delle Isole Baleari. Quattordici dei 25 membri dell’equipaggio sono stati evacuati e altri 9 sono rimasti a bordo per partecipare alle operazioni di spegnimento dell’incendio. In azione 2 elicotteri e 3 navi del soccorso marittimo.

La “Grande Europa” è lunga di 183 metri ed è in attività da 20 anni. Era partita dalla Sardegna ed era diretta a Valencia.

L’11 marzo scorso la nave mercantile italiana “Grande America” era stata interessata da un incendio nel Golfo di Biscaglia, ed è affondata a 333 km a ovest della costa della Francia.