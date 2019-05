Incendio in un oleodotto nel sud-ovest dell’Iran: 5 feriti

Un incendio è divampato in due gasdotti e oleodotti in Iran, nella provincia sudoccidentale del Khuzestan: vi sarebbero 5 feriti lievi tra i lavoratori, secondo quanto riporta l’agenzia ufficiale Irna, precisando che i vigili del fuoco sono riusciti a mettere sotto controllo le fiamme.

Il rogo è stato provocato dallo schianto di una ruspa contro le tubature che trasportavano greggio per l’esportazione da un vicino porto. Un villaggio nelle vicinanze è stato evacuato in via precauzionale.