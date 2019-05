Incendio a Roma, appartamento in fiamme: ragazzo si ripara sul cornicione [VIDEO]

Soccorso e salvataggio spettacolare ieri a Roma: un ragazzo si è rifugiato sul cornicione per fuggire dalle fiamme che stavano divorando il suo appartamento nel quartiere Appio Latino.

Il giovane residente nello stabile di via Niso è stato recuperato dai vigili del fuoco mentre si trovava in bilico sul cornicione: è passato dalla finestra per sfuggire al rogo che aveva raggiunto anche la stanza dove si trovava.

L’uomo è stato tratto in salvo con l’ausilio di un’autoscala e poi affidato ai medici per un principio di intossicazione.

Il palazzo è stato evacuato.