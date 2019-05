Incidente aereo in Russia: gli investigatori seguono tre piste, tra cui un possibile difetto del Superjet 100

Gli investigatori russi si sono concentrati su tre piste per fare luce sulle cause dell’incidente aereo avvenuto domenica scorsa a Mosca nell’aeroporto di Sheremetyevo. Il rovinoso atterraggio d’emergenza del Sukhoi Superjet 100 della compagnia Aeroflot che ha causato la morte di 44 persone.

Questo quanto riferito a Interfax un rappresentante del servizio stampa del Comitato investigativo russo. “Gli investigatori stanno prendendo in considerazione varie teorie dell’evento, tra cui competenze insufficienti di piloti, controllori del traffico aereo e tecnici che hanno esaminato l’aereo, un difetto all’aereo e il maltempo“, ha riferito il portavoce.

Il presidente del Comitato investigativo russo, Alexander Bastrykin, ha in seguito “esaminato personalmente la scena e ha dato una serie di istruzioni concrete su come indagare“. Il team investigativo continua a lavorare sulla scena del disastro. Lo scalo, il principale della capitale russa, opera al momento con solo un pista disponibile.