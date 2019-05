Incidente Siena: arrestato l’autista del bus turistico

L’autista del pullman che ieri mattina poco dopo le 9 si è ribaltato sulla superstrada Autopalio Siena–Firenze, causando la morte della guida turistica russa e il ferimento di altre 37 turisti dei Paesi dell’est europeo che erano a bordo, è stato arrestato la scorsa notte con l’accusa di omicidio stradale e lesioni con l’aggravante della distrazione.

L’arresto per l’uomo, 35enne di Castrovillari (Cosenza), è scattato dopo che dalle indagini svolte dalla polizia stradale è emerso che l’autista si sarebbe distratto mentre si trovava alla guida dell’autobus turistico a due piani andando a sbattere contro il guardrail e finendo nella scarpata. Sull’asfalto non sono stati trovati i segni di frenata. L’autista ha trascorso la notte nelle camere di sicurezza della caserma della polizia stradale a Siena. Questa mattina al Tribunale senese si terrà l’udienza davanti al giudice per la convalida dell’arresto.