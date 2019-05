Incidente Siena, bus si ribalta e finisce in scarpata: morta 40enne, 37 turisti feriti di cui 4 gravi

Un autobus con a bordo una sessantina di turisti stranieri, di vari Paesi dell’Est Europa, si è ribaltato questa mattina sull’Autopalio, la superstrada Siena–Firenze, finendo in una scarpata e andando a sbattere contro gli alberi.

L’incidente è avvenuto nel tratto che collega Badesse a Siena, in direzione sud.

Il bilancio è di una donna morta e 37 feriti: la vittima, 40enne, sarebbe la guida russa che accompagnava il gruppo; dei 37 feriti, 33 sono lievi, rientrati in codice verde (19 sono stati trasportati al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena e 14 all’ospedale Altavaldelsa di Poggibonsi dell’Ausl Toscana sud est), mentre 4 feriti, in codice giallo, sono stati ricoverati a Le Scotte in gravi condizioni. Nessuno dei feriti è in pericolo di vita. Una trentina di passeggeri non ha richiesto assistenza medica.

Sul posto personale del 118, Anas, vigili del fuoco, forze dell’ordine e protezione civile. L’autista è stato sottoposto ad alcol test ma è risultato negativo. Tra le cause dell’incidente, secondo una prima ricostruzione della Polizia Stradale, potrebbe esserci una distrazione.

Il bus era partito stamani da Montecatini Terme (Pt) ed era diretto a Siena, dove era in programma una visita al centro storico della città del Palio.