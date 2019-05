Incidente Siena, bus si ribalta: morta la guida turistica, almeno 30 feriti

Un autobus turistico, per cause in corso di accertamento, si è ribaltato sul raccordo autostradale Siena–Firenze, tra Badesse e Siena, in direzione sud: dopo il sollevamento del mezzo è stato ritrovato un corpo senza vita, una donna di 40 anni, molto probabilmente la guida del gruppo dei turisti dell’Est Europa, in gran parte russi.

La comitiva, circa 60 persone, si stava spostando su un bus a due piani da Montecatini Terme per andare a visitare Siena: dopo il ribaltamento, il mezzo è uscito di strada finendo nella scarpata, tra gli alberi. I feriti sarebbero almeno una trentina, di cui 4 in codice rosso che sono stati trasportati all’ospedale Le Scotte di Siena, un’altra dozzina tra codici verdi e gialli. Altri turisti avrebbero subito solo lievi escoriazioni.