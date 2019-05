Incidenti in Montagna: donna precipita in canale nel Comasco, morta

Recuperato il corpo senza vita di una donna caduta per un centinaio di metri lungo un canale ripido a Castiglione d’Intelvi, in provincia di Como. Sul posto il Soccorso alpino, con una quindicina di soccorritori e due infermieri del Cnsas, vigili del fuoco e carabinieri. La 46enne era uscita con un’amica per una passeggiata e stavano rientrando: si trovavano a circa 600 metri di quota, in una zona dove il terreno presenta gole ripide. Le due donne hanno perso il sentiero e si sono ritrovate in una posizione rischiosa. Il terreno umido ha favorito la caduta di una di loro, che ha perso la vita a causa dei traumi riportati. L’amica ha chiesto aiuto.