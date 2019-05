Incidenti in Montagna: ferito nella forra dell’Avello, Soccorso Alpino in azione

In corso un intervento per soccorrere un alpinista ferito in un canyon percorso dall’acqua nella forra dell’Avello, nel comune di Pennapiedimonte, in provincia di Chieti: sul posto il Soccorso Alpino. Si tenterà un recupero verso dall’alto, dalle pareti verticali di circa 400 metri d’altezza che circondano lo stretto canyon, operazione complicata dal maltempo.

L’uomo fa parte di un gruppo di cinque escursionisti romani partiti ieri mattina attrezzati con mute e caschi, per attraversare la forra di Selva Romana e che durante il percorso, molto probabilmente, hanno perso l’orientamento e si sono ritrovati nella forra dell’Avello.