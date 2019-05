India: il potente ciclone Fani incombe sul Golfo del Bengala, 780mila evacuati

Il potente ciclone Fani si trova nel Golfo del Bengala e minaccia le aree costiere dell’India orientale: 800mila persone sono state evacuate dalle zone a rischio. Il servizio meteo indiano ha reso noto che la tempesta Fani effettuerà il “landfall” domani pomeriggio nei pressi della città santa indù di Puri.

AFP riferisce che un funzionario della protezione civile ha dichiarato che 780mila persone sono state trasferite in aree sicure da almeno 13 distretti dello stato di Odisha.

Il ciclone, il più potente a colpire l’est dell’India in quasi vent’anni, si trova a 450 km al largo della costa e si sposta in direzione ovest. Sono attesi venti a 180-190 km/h, con raffiche a 200 km/h.