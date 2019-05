India: l’elefante randagio riportato nella sua riserva

L’elefante randagio che ieri aveva paralizzato il traffico di Guhawati, la capitale dell’Assam, è stato riportato questa mattina nella riserva di Amchang, da cui era uscito. L’animale, che secondo i veterinari dovrebbe avere circa diciotto anni, era stato immobilizzato a tarda sera con un sedativo, nel giardino di un’area residenziale in cui aveva cercato di nascondersi.

Per sollevarlo, gli addetti dello zoo cittadino hanno dovuto imbracarlo e utilizzare una gru, con la quale lo hanno poi caricato su un camion. Tejas Marisami, responsabile dello zoo, ha detto ai giornalisti presenti sul luogo che “il pachiderma era tranquillo e inoffensivo: non ha causato danni, ne’ a cose ne’ a persone, e si e’ comportato in modo piu’ civile dei tanti curiosi che ci hanno intralciato, mentre cercavamo di spostarlo dalla strada principale”.