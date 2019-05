L’Indice della Salute: Bolzano, Pescara e Nuoro le città al top

Dall’incrocio di 12 indicatori diversi (tra cui l’incidenza di malattie, la possibilità di curarle attraverso i farmaci, l’accesso alle cure) è nato l'”Indice della Salute” del Sole 24 Ore, pubblicato sul quotidiano in edicola oggi: dall’indagine è emerso che Bolzano, Pescara e Nuoro sono le città dove la salute dei cittadini è migliore, mentre il fanalino di coda è Rieti, con Alessandria e Rovigo in penultima e terzultima posizione.

Tra le grandi città, Milano e Firenze sono le uniche a comparire nella top ten, che include tre province della Sardegna (Nuoro, Sassari e Cagliari) e due lombarde (oltre a Milano, Brescia).

Aggregando le performance delle province su base regionale, i risultati migliori sono quelli delle due province del Trentino Alto Adige seguite da Sardegna, Lombardia e Veneto. Maglia nera alle province del Lazio, precedute, in coda, da Basilicata e Campania.