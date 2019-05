Noto deejay muore schiantandosi contro una porta a vetri, cercava di aiutare la sua assistente

Lutto nel mondo della musica: il deejay australiano, Adam Sky, nome d’arte di Adam Gary Neat, è morto mentre cercava di aiutare Zoia Lukiantceva, la sua assistente personale, che si era ferita cadendo dalla terrazza della villa privata in cui si trovavano a Bali, in Indonesia. Correndo da lei per soccorrerla, il 42enne ha sfondato una porta a vetri, ferendosi al braccio destro. “Ha riportato un solo taglio ma ha all’arteria. Probabilmente è morto dissanguato“, ha spiegato il comandante della polizia di Kuta Sud, Doddy Monza.

Secondo la polizia, l’incidente è avvenuto venerdì sera, ma il corpo del deejay è stato scoperto solo sabato mattina dopo che lo staff del resort di lusso dove si trovavano ha trovato la Lukiantceva, in mezzo ai cespugli con una gamba rotta. La donna è sopravvissuta alla caduta ed è stata portata in ospedale, ma il dj è stato rinvenuto morto. Un comunicato ufficiale ha confermato il decesso del dj che aveva avuto collaborazioni con artisti del calibro di David Guetta e Scissor Sisters.

“E’ con grande dolore che possiamo confermare che Adam Neat è rimasto coinvolto in un incidente fatale a Bali sabato 4 maggio mentre cercava di aiutare un’amica che aveva riportato fratture multiple – si legge nella nota – Parenti e amici di Adam sono in viaggio per Bali. Vi chiediamo di rispettare la privacy della famiglia in questo momento mentre siamo tutti in lacrime per la nostra tragica perdita”.