Innovazione: ENEA con 5 associazioni presenta il programma KEP

Il 16 maggio alle ore 15 a Roma (sala conferenze ENEA, ingresso da via Giulio Romano 41), verrà presentato il Knowledge Exchange Program (KEP), il nuovo programma ENEA per l’innovazione realizzato in collaborazione con CNA, Confapi, Confartigianato, Confindustria, Unioncamere.

Partecipano il viceministro della Ricerca Lorenzo Fioramonti, il vicepresidente di Cassa Depositi e Prestiti Luigi Paganetto, il capo della Segreteria tecnica del ministro dello Sviluppo Economico David De Vito, il presidente dell’ENEA Federico Testa, il presidente di Confapi Maurizio Casasco, la vicepresidente CNA Stefania Milo, il vicepresidente di Confartigianato Filippo Ribisi, il segretario generale di Unioncamere Giuseppe Tripoli e il direttore Politiche industriali di Confindustria Andrea Bianchi.