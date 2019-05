Inquinamento, Liguria: uno sversamento di gasolio rischia di provocare un danno ambientale nel torrente Nervia

E’ in corso da ieri sera in Liguria uno sversamento di gasolio che rischia di provocare un danno ambientale nel torrente Nervia, poco lontano dall’oasi faunistica situata alla foce.

Un accurato sopralluogo è in atto dai vigili del fuoco hanno lungo il corso d’acqua, che hanno individuato diverse chiazze di idrocarburi. Presenti anche carabinieri forestali e la guardia costiera. Ancora non sono chiare le origini dello sversamento: si pensa che possa trattarsi di un incidente al serbatoio di qualche condominio ma non si esclude il gesto doloso da parte di qualcuno che ha scaricato il gasolio nel torrente per disfarsene risparmiando sui costi di smaltimento. Continuano gli accertamenti anche per verificare l’entità del danno.