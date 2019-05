Intelligenza Artificiale applicata alla diagnostica medica: una soluzione per le emorragie intracraniche

MaxQ AI, società leader per l’Intelligenza Artificiale applicata alla diagnostica medica, lancia oggi ACCIPIO® Ax disponibile quale componente della piattaforma ICH ACCIPIO®. ACCIPIO Ax, che inizierà ad essere distribuito ad agosto e sarà il secondo componente della piattaforma ICH ACCIPIO , metterà a disposizione nuovi strumenti a supporto della valutazione clinica delle emorragie intracraniche (ICH).

I reparti di radiologia, i team del pronto soccorso e di neuroradiologia negli Stati Uniti e nell’Unione Europea saranno presto in grado di poter accedere a una soluzione completa per il triage dell’ICH grazie a una prioritarizzazione del flusso di lavoro e ad anteprime a livello di sezione. ACCIPIO Ax comprende l’esclusivo ACCIPIO Ax SliceMap™, una vista integrata che guida rapidamente i medici a sezioni TC in caso di sospetta emorragia intacranica senza dover lasciare il loro visualizzatore PACS.

“Oggi la sanità è soggetta a un livello di pressione senza precedenti e, grazie alle emergenti soluzioni di Intelligenza Artificiale per la diagnostica medica, le cure mediche sono destinate a sostenere un’evoluzione che offrirà significative evoluzioni a livello qualitativo, clinico ed economico,” ha affermato Gene Saragnese, Amministratore Delegato di MaxQ AI. “Il lancio di ACCIPIO Ax è significativo e amplia la nostra piattaforma ACCIPIO ICH. Questa soluzione completa è stata ideata per offrire risposte, e non più dati e analisi, ai medici mentre si integra in modo quasi trasparente nel loro flusso di lavoro. Grazie alle partnership uniche e all’integrazione completa con GE, IBM, Samsung e TeraRecon, MaxQ AI è pronta per distribuire rapidamente le proprie soluzioni a livello mondiale“.

Grazie alle approvazioni normative e la designazione della FDA per ACCIPIO® Dx quale dispositivo innovativo, la suite software ACCIPIO di MaxQ AI promette di essere Seamless from the Start™ con una soluzione completamente automatizzata e integrata da parte dei principali partner OEM CT, PACS e degli ecosistemi di Intelligenza Artificiale. Disponendo delle potenzialità per migliorare il rilevamento e i processi in caso di sospette ICH, queste soluzioni sono destinate a portarci in una nuova era caratterizzata da maggiori cure sanitarie consentendo di offrire ai pazienti trattamenti più rapidi e accurati.

“Ogni mese ACCIPIO® Ix elabora circa mille scansioni TC della testa, compresi 30 casi di ictus in aumento a settimana presso Capital Health,” ha dichiarato Ajay Choudhri, M.D., Presidente del reparto di radiologia presso i Capital Health Hospitals nel New Jersey. “Con ACCIPIO Ax siamo in grado di trarre vantaggio da una soluzione completa per il triage attraverso la prioritarizzazione del flusso di lavoro e l’anteprima a livello di sezione dell’ICH, compresa l’esclusiva ACCIPIO Ax SliceMap™ che guida rapidamente gli utenti a immagini TC con sospetta ICH“.

In una situazione con scarse risorse economiche e carenza di personale sanitario per poter servire un numero sempre crescente di pazienti, le soluzioni di Intelligenza Artificiale per la diagnostica medica hanno le potenzialità per poter riempire un vuoto critico nel sistema sanitario. Si prevede che le vittime di ictus saranno 3,4 milioni entro il 2030, cosa che determinerà perdite o condizioni estremamente difficili per i pazienti e per le loro famiglie oltre a generare 240 miliardi di dollari in costi totali diretti e indiretti.1

La piattaforma ICH ACCIPIO per la valutazione di ictus e traumi alla testa aiuta ad affrontare questi problemi rilevando nel modo più accurato delle emorragie intracraniche (ICH) e riducendo in numero di ICH non individuate grazie a procedure di triage quasi in tempo reale, con annotazioni ed esclusione diagnostica.

MaxQ AI presenta la suite completa ICH ACCIPIO in occasione del 57esimo Convegno Annuale della American Society of Neuroradiology (ASNR) presso lo Hynes Convention Center a Boston (dal 18 al 23 maggio allo stand 610).

1 Forecasting the future of stroke in the United States: a policy statement from the American Heart Association and American Stroke Association (Previsioni per il futuro dell’ictus negli Stati Uniti: una dichiarazione della politica della American Heart Association and American Stroke Association). Stroke. 2013 Aug;44(8):2361-75. doi: 10.1161/STR.0b013e31829734f2