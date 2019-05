Intensa ondata di maltempo nei Balcani: allarme alluvioni in Bosnia, allerta anche in Serbia e Croazia

Un’ondata di maltempo, con intense precipitazioni e forti venti, sta colpendo dalla serata di ieri vaste aree dei Balcani occidentali, dove è in vigore l’allerta per il pericolo di alluvioni.

Situazione critica nel nordovest della Bosnia–Erzegovina: nella zona di Prijedor alcuni fiumi sono esondati, generando situazioni di emergenza in diversi villaggi. Circa 200 case sono state allagate e molte via di comunicazione sono impraticabili. Squadre di soccorritori sono al lavoro per mettere al sicuro la popolazione, in particolare anziani e bambini. L’allerta meteo riguarda anche Serbia e Croazia.

Sotto osservazione i fiumi, tra cui Danubio e Sava.