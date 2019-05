Ipertensione, nuova allerta dagli Usa: ritirati altri farmaci [DETTAGLI]

Una nuova allerta arriva dagli Stati Uniti e interessa chi soffre di ipertensione. Martedì 07 Maggio 2019 infatti, la Food and drug administration, ha comunicato il ritiro di ulteriori farmaci contenenti il principio attivo Losartan: nello specifico sono stati ritirati 19 lotti di Losartan Potassium Tablets USP 25 mg and 100 mg dell’azienda farmaceutica Vivimed.

Il farmaco è stato ritirato per la presenza di Acido N-Nitroso-N-metil-4-amminobutirrico: “Sulla base delle informazioni disponibili, non è possibile escludere il rischio di sviluppare il cancro in alcuni pazienti dopo l’uso a lungo termine del prodotto contenente livelli elevati di impurità NMBA” ha scritto al Fda.