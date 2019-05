Isola della sostenibilità: clima di cambiamento in tour

Il 29 maggio p.v., l’IC G. Zanellato di Monselice (Padova), ospita la 4° tappa del tour “Clima di Cambiamento” di Isola della Sostenibilità 2019.

Per questo appuntamento di Isola della Sostenibilità, suddiviso in due sessioni (una parte divulgativa ed una laboratoriale) ragazzi e società civile, sono chiamati a riflette sui legami che intercorrono tra cambiamenti climatici, migrazioni ed inclusione sociale. Questi temi, quanto mai attuali, saranno trattati ed approfonditi, nel corso della giornata di lavori, in collaborazione con Focsiv – Engim (Federazione degli Organismi Cristiani Servizio Internazionale Volontario), che ha attivato la sua rete per affrontare un argomento così importante. Tutte le azioni di Engim rientrano all’interno di GCAP Italia (Coalizione italiana contro la povertà). L’incontro di Monselice è finanziato dal Subgrantig “Make Europe Sustainable for All” il cui partner italiano è Engim.

“La Focsiv – Engim segue, con impegno, i dati relativi le emissioni di carbonio, che – spiega Andrea Stocchiero, policy officer Focsiv – generate dalla nostra economia fossile provocano un cambiamento climatico, con disastri naturali, che causano migrazioni di popolazioni e quindi nuove esigenze di inclusione sociale nelle società di accoglienza. Si tratta di 25 milioni di persone nel 2016, 160 milioni dal 2008 al 2014 (dati UNHCR e del Internl Displacement Monitoring Centre).Le nostre società devono diventare sempre più accoglienti e capaci di sostenere l’inclusione sociale nel quadro degli obiettivi dello sviluppo sostenibile. Mentre è urgente ridurre le emissioni di gas serra, cambiare una economia che uccide e trasformare i nostri stili di vita”. Le migrazioni richiedono, necessariamente, una nuova attenzione rivolta ai nuovi bisogni e diritti dei cosiddetti rifugiati climatici.

Cos’è Isola della Sostenibilità?

Isola della Sostenibilità è un Progetto a carattere Nazionale in cui Enti di ricerca e Aziende e Associazioni virtuose cooperano con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile tra le nuove generazioni.

Le attività in programma per il 2019 sono: il Tour nelle scuole – “2019: Clima di Cambiamento”, l’Evento finale “Isola della Sostenibilità – Educare al cambiamento” e la seconda edizione del Concorso “Cambia-Menti. Upgrade Ur Mind”