Isola della Sostenibilità: Clima di cambiamento… in tour!

Dopo lo straordinario successo delle scorse edizioni, Isola della Sostenibilità torna, in tour su tutto il territorio Nazionale, per incoraggiare lo sviluppo sostenibile! La 6ª edizione ha l’obiettivo di approfondire le tematiche legate al Goal 13 dell’Agenda 2030 dell’ONU: “Agire per il Clima, adottare misure urgenti per combattere il cambiamento climatico e le sue conseguenze.”

“Siamo davvero molto orgogliosi di presentare questa 6ª edizione e di portare avanti questo progetto così rilevante. Il tema portante di Isola, anche quest’anno, è argomento quanto mai attuale: gli effetti del Climate Change. Educare e formare i giovani – dichiara Roberto Morabito, Presidente del Comitato Tecnico di Isola della Sostenibilità – è assolutamente una priorità. Il Progetto si rivolge soprattutto a loro, agli studenti delle scuole di ogni grado, proprio per sensibilizzare le nuove generazioni su temi fondamentali e attuali, per promuovere tra i più giovani modelli di sviluppo sostenibile”.

Cos’è Isola della Sostenibilità?

Isola della Sostenibilità è un Progetto a carattere Nazionale in cui Enti di ricerca e Aziende e Associazioni virtuose cooperano con l’obiettivo di promuovere lo sviluppo sostenibile tra le nuove generazioni.

Le attività in programma per il 2019 sono: il Tour nelle scuole e l’Evento finale “Clima di Cambiamento”, e la seconda edizione del Concorso “Cambia-Menti. Upgrade Ur Mind”.

Le tappe:

Isola della Sostenibilità attraversa l’Italia da nord a sud, facendo tappa in 10 città: Torre del Greco (NA), Alatri (FR), Matera, Padova, Terni, Firenze, Andria (BT), Palermo, Bologna e Milano. Ogni appuntamento, della durata di quattro ore (9:00 – 13:00) è suddiviso in due sessioni (una parte divulgativa ed una laboratoriale) e vede come protagonisti: Istituzioni, Enti di ricerca e Aziende. Il format prevede dibattiti, attività esperienziali, laboratori e momenti dedicati agli studenti con la presentazione dei loro progetti didattici.

Obiettivo del tour è interagire con i ragazzi sulle conseguenze del Climate Change, informarli sulle problematiche ad esso connesse, comunicare le soluzioni da adottare e orientarli a nuove opportunità lavorative. Ogni appuntamento è incentrato su un tema specifico, con la priorità di mettere a fuoco, in maniera concreta, le problematiche più urgenti e più sentite, legate al territorio.

Il tour di Isola della Sostenibilità si conclude con un grande evento finale a Roma, dal 4 al 7 dicembre, presso il Mattatoio (Testaccio): talk, laboratori didattici, attività esperienziali e spettacoli scientifici per divulgare, informare e educare le nuove generazioni e la società civile allo sviluppo sostenibile. Sono inoltre previste attività specifiche per tecnici di settore e professionisti.

Il concorso:

Dando libero spazio alla creatività con il concorso nazionale “CAMBIA-MENTI, Upgrade Ur Mind”, indetto in collaborazione con il MIUR, i ragazzi potranno esprimere la loro idea di cambiamento in ambito economico, sociale e ambientale attraverso video, prodotti, artistici, musica, product design e soluzioni tecnologiche innovative.