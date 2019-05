In Italia 13.700 casi di melanoma nel 2018: attenzione all’abbronzatura “selvaggia”

Nel 2018, in Italia, sono stati stimati circa 13.700 nuovi casi di melanoma. “L’arma più efficace per combattere questa forma di cancro della pelle è la prevenzione. Con l’arrivo dell’estate, aumentano le occasioni per stare all’aria aperta. Ma attenzione all’abbronzatura ‘selvaggia’: i danni provocati da ripetute ed eccessive esposizioni solari si sommano ogni anno sulla pelle e aumentano il rischio di sviluppare la malattia“. Lo sottolinea la Fondazione Aiom (Associazione italiana di oncologia medica) che per sensibilizzare i giovani, in particolare gli adolescenti, sull’importanza di adottare comportamenti corretti quando si espongono al sole, lancia una campagna nazionale che sarà realizzata nelle spiagge italiane e prevede una forte ricaduta sui social network.

Il progetto sarà presentato a Roma nell’Auditorium del ministero della Salute (Lungotevere Ripa 1), venerdì 24 maggio alle 11.30, in una conferenza stampa con gli interventi di Fabrizio Nicolis (presidente Fondazione Aiom), Stefania Gori (presidente nazionale Aiom), Paola Queirolo (responsabile scientifico del progetto e Direttore Unità Operativa Tumori Cutanei dell’Irccs Ospedale Policlinico San Martino di Genova) e Monica Forchetta (Presidente Associazione Pazienti Italia Melanoma).