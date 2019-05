Italia, Germania e Polonia snobbano l’appello dell’UE per una maggiore ambizione climatica: “Questi governi hanno la testa sotto la sabbia”

Un documento firmato da 8 Paesi europei che chiede all’Unione Europea di “agire ora” per affrontare i cambiamenti climatici è stato “snobbato da Germania, Italia e Polonia prima di un summit a Sibiu, in Romania, in questa settimana”. Così riporta il quotidiano britannico Independent sul documento, ottenuto da Euractiv, firmato da Belgio, Danimarca, Francia, Lussemburgo, Olanda, Portogallo, Spagna e Svezia. Il meeting in Romania era stato inizialmente pianificato per tracciare una rotta per l’Unione Europa dopo la Brexit. Ma con la “data di partenza” del Regno Unito spinta fino alla fine di ottobre, i cambiamenti climatici sono ora tra le massime priorità.

Gli 8 stati citati hanno chiesto ai capi di stato europei di rafforzare l’azione climatica, impegnandosi a ridurre a zero le emissioni di gas serra “entro il 2050 al massimo” e anche all’Unione Europea di dedicare il 25% del prossimo bilancio settennale ai progetti per contrastare i cambiamenti climatici. Esclusa la Gran Bretagna, che dovrebbe lasciare l’UE, Italia, Germania e Polonia sono tra le più grandi economie europee che si distinguono per non aver firmato le proposte.

“I cambiamenti climatici sono una sfida globale con profonde implicazioni per il futuro dell’umanità e del nostro pianeta. I loro effetti si avvertono già in Europa, per esempio con le ondate di caldo e gli incendi della scorsa estate. La battaglia contro i cambiamenti climatici richiede una profonda trasformazione di tutti i settori della nostra economia”, che sarebbe “una grande opportunità” per promuovere la crescita economica e l’occupazione in Europa, si legge nel documento, che specifica alcuni possibili cambiamenti. Questi includono che l’UE svolga un ruolo nel contribuire a sviluppare nuove industrie a basse emissioni e nel reindirizzare le spese. “È fondamentale reindirizzare i flussi finanziari, sia privati che pubblici, verso l’azione climatica. Il bilancio dell’UE attualmente in fase di negoziazione sarà un importante strumento a questo proposito: almeno il 25% delle spese dovrebbe andare ai progetti volti a contrastare i cambiamenti climatici. In linea di principio, il bilancio dell’UE non dovrebbe finanziare alcuna politica negativa per questo obiettivo”, riporta il documento. Che si spinge anche oltre, chiedendo di “trasformare la Banca Europea per gli Investimenti per rendere la green finance la sua prima priorità”.

Ma non tutti i Paesi sono d’accordo. In precedenza, la Germania, insieme a Polonia, Ungheria e Repubblica Ceca, aveva tentato di bloccare un ambizioso piano di riduzione delle emissioni della Commissione Europea ad un summit a Bruxelles. Il piano richiede ai Paesi di tagliare il 95% delle loro emissioni, con un ulteriore taglio del 5% realizzato finanziando le riduzioni delle emissioni fuori dell’Unione Europea. Un’analisi del think-tank Carbon Market Watch ha svelato una “seria mancanza di impegno da parte dei governi” di Italia, Ungheria, Polonia e Romania in particolare. “Il maggior impegno climatico mostrato da questi 8 Paesi rende la mancanza di azioni concrete da parte di alcuni governi europei ancora più evidente. È tempo per coloro che sono rimasti indietro di accelerare e formulare il tipo di politiche che ci aiuteranno a mantenere i cambiamenti climatici sotto controllo”, ha dichiarato Agnese Ruggiero di Carbon Market Watch.

“Stiamo andando incontro ad una crisi climatica”, ha affermato Sebastian Mang, consulente delle politiche climatiche europee di Greenpeace. Ma mentre i leader di alcuni governi stanno rispondendo alla minaccia, “i governi di Germania, Italia e Polonia hanno ancora fortemente la testa sotto la sabbia”, ha dichiarato Mang a Climate Home News. Nel frattempo, anche le Nazioni Unite stanno cercando di promuovere l’azione. Lo scorso anno, il rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) ha avvisato che abbiamo solo 12 anni per compiere indispensabili riduzioni delle emissioni di carbone per limitare il riscaldamento globale a 1,5°C. Attualmente, il pianeta è sulla strada per avere un riscaldamento di 3-3,5°C, secondo le Nazioni Unite, che avrebbe conseguenze devastanti per il pianeta.

Qualche giorno fa, un rapporto della Piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici (IPBES) dell’ONU ha affermato che dal 1980, i mammiferi in libertà sono calati dell’82%, lo spazio per gli ecosistemi naturali si è dimezzato e un milione di specie sono a rischio estinzione, tutto in conseguenza dell’azione umana. “La salute degli ecosistemi da cui noi e altre specie dipendiamo si sta deteriorando più velocemente che mai. Stiamo erodendo le fondamenta delle economie, dei mezzi di sussistenza, della sicurezza alimentare, della salute e della qualità della vita in tutto il mondo”, ha dichiarato Robert Watson, Presidente di IPBES.

António Guterres, segretario generale dell’ONU, ha richiesto un summit a settembre per discutere degli approcci per affrontare i cambiamenti climatici e recentemente ha espresso il suo sostegno al movimento degli scioperi scolastici contro i cambiamenti climatici guidati dall’attivista svedese Greta Thunberg e anche agli attivisti di Extinction Rebellion, che hanno tenuto delle manifestazioni in tutto il mondo. “Questi studenti hanno compreso qualcosa che sembra sfuggire a molti adulti. Siamo in corsa per le nostre vite e stiamo perdendo. La finestra delle opportunità si sta chiudendo. Non abbiamo più il lusso del tempo e la proroga climatica è pericolosa quasi come la negazione climatica”, ha detto Guterres.