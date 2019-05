L’Italia delle spiagge: al via una grande operazione di Educazione Ambientale

“C’è una delle poche spiagge selvagge rimaste ancora in Italia e la vedremo Sabato 1 Giugno. Una spiaggia al cospetto di una falesia a strapiombo sul mare con gravi problemi di erosione con un’acqua trasparente grazie ad un fondale diverso che si trova a Fiorenzuola di Focara nella provincia di Pesaro/Urbino, appena, appena nelle Marche. Sabato 1 Giugno armati di un sacco di immondizia e guanti, cercheremo di ripulire quanto più la spiaggia dalla plastica e dai rifiuti depositati dalle mareggiate. Partiremo dal Borgo di Fiorenzuola. Il tutto in collaborazione con una fondazione di Riccione che si occupa di tutelare l’ecosistema marino, e che sta portando avanti il progetto Green Sea Clean Life sul recupero della plastica in mare. Tale Fondazione ha addirittura creato l’ ospedale delle tartarughe a Riccione. Ecco che Le Giornate Nazionali delle Guide Ambientali Escursionistiche hanno messo in rete decine e decine di associazioni, enti, organizzazioni, e tanti esperti naturalisti, geologi, archeologi, operatori turistici, guide ambientali. Davvero stiamo facendo rete per raccontare l’Italia e tutelarla. Abbiamo sfondato il tetto dei 150 eventi. Un grande risultato”: lo ha dichiarato oggi, Davide Galli, Presidente Nazionale delle Guide Ambientali Escursionistiche Aigae

“Saremo tutti non solo nei borghi dell’Appennino e sulle montagne del Nord Italia ma anche lungo le spiagge ed i sentieri di costa. Una grande operazione di Educazione Ambientale. L’1 e 2 Giugno ripopoleremo i borghi interni ma puliremo i sentieri di costa e le spiagge selvagge.“