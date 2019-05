Iva sugli assorbenti, D’Uva (M5S): “Inquinano, usate coppette e pannolini lavabili”

In merito all’Iva sugli assorbenti, giorni fa la Camera ha respinto la mozione che proponeva di abbassarla dal 22 al 10 per cento. Ospite di Omnibus su La7, il deputato pentastellato Francesco D’Uva ha affermato: “Noi siamo per l’ambiente, come sapete, non sosteniamo quelli usa e getta. C’è la coppetta, c’è il pannolino lavabile, come quello per i bambini, ci sono delle possibilità”. La conduttrice, Gaia Tortora, risponde: “No guardi, il 22% è su un prodotto di consumo, non su un bene di lusso”. D’Uva replica: “Allora poi non ci lamentiamo che l’inquinamento aumenta.” E conclude: “D’Uva, lasci perdere”.