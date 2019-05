I koala sono “funzionalmente estinti”: l’uomo e i cambiamenti climatici responsabili del loro declino

Il numero dei koala è sceso così tanto in Australia che la specie è ora “funzionalmente estinta”. L’Australian Koala Foundation ha dichiarato che potrebbero esserci solo 80.000 animali rimasti in libertà. Nonostante possa sembrare un numero alto, l’Australian Koala Foundation dichiara che è improbabile che questi animali siano in grado di produrre una nuova generazione. La definizione di “estinzione funzionale” descrive una popolazione animale che è così piccola da non influenzare il suo ambiente e in cui non sono rimaste coppie in grado di riprodursi oppure che si stanno ancora riproducendo ma non hanno la possibilità di evitare malattie genetiche per l’accoppiamento tra consanguinei.

Anche se i ricercatori ammettono che la tendenza dei koala a spostarsi e il loro habitat variegato (dalle isole costiere alle foreste) rendano difficile rintracciarli, sostengono che il loro numero è in rapida diminuzione. Una ricerca condotta nel 2016 ha dimostrato che erano rimasti circa 330.000 animali in Australia (nonostante il numero potesse oscillare tra 144.000 e 600.000 esemplari). Si tratta di un grande calo in un breve periodo di tempo, considerando che sono diversi milioni in meno rispetto a 100 anni fa. Tra la fine del 1800 e il 1927, si ritiene che oltre 8 milioni di koala morti siano stati portati nel Regno Unito a causa del commercio delle loro pellicce.

Ma cosa sta causando questo rapido declino? Le minacce più grandi per i koala arrivano dalla distruzione del loro habitat naturale a causa dell’azione umana e dalle ondate di caldo causate dai cambiamenti climatici, come quella del 2018 che ha visto migliaia di animali morire per la disidratazione.

Dal maggio 2012, i koala sono stati ufficialmente dichiarati vulnerabili in Queensland, Nuovo Galles del Sud e Territorio della Capitale Australiana. Questo significa che le loro popolazioni sono in rapida diminuzione o a rischio di entrare in questa fase. Mentre il loro numero sta resistendo in alcune aree, come lo stato di Victoria o l’Australia del Sud, in alcune località si ritiene che le popolazioni locali dell’animale simbolo dell’Australia si stiano estinguendo.