Una ricetta per la realizzazione della birra risalente al XII secolo che si presumeva fosse andata perduta in un incendio nel 1795 è stata recuperata dai monaci dell’abbazia belga di Grimbergen. Da quanto riporta il quotidiano britannico The Independent, i premostratensi hanno deciso di riprenderne la produzione con le prime bottiglie previste nel 2020, gli utili serviranno per la manutenzione dell’abbazia.