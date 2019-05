Finalmente la notizia che tutta Italia aspettava: migliorano le condizioni di Noemi, la bimba di 4 anni ferita in una sparatoria venerdì 3 maggio in piazza Nazionale, a Napoli, e ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono ancora in prognosi riservata. La piccola Noemi stamattina si è svegliata, dopo 7 giorni di coma indotto.

“Il risveglio di Noemi è un momento di commozione per tutto l’ospedale – ha detto con emozione il manager del Santobono Anna Maria Minicucci – aspettavamo questo momento da una settimana“. Nel bollettino medico diffuso dall’ospedale pediatrico Santobono si legge che la bimba “è stata portata ad uno stato di sedazione non profonda e attualmente evidenzia una valida respirazione spontanea, supportata da ossigeno ad alti flussi, senza necessità di ventilazione meccanica“. Nella giornata di ieri, si legge ancora nel bollettino medico, “la bambina è stata sottoposta a broncoscopia sia a destra che a sinistra, così da permettere di liberare i bronchi da muchi e coaguli. La prognosi permane riservata“. Il prossimo bollettino sarà diramato nella mattinata di domani.