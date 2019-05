La storia di Christian, adolescente malato di cancro e tifoso della Roma: la polizia si presenta sotto casa e lo porta allo stadio

Lo scorso 6 gennaio 2019 un gruppo di agenti di Polizia del Reparto mobile di Roma arriva all’ospedale Umberto I con un pacco di doni da regalare ai bambini ricoverati. Nel reparto oncologico incontrano Christian, sedicenne, e nessuno di loro sa ancora che il ragazzo diventerà a breve la loro mascotte. Il giovane, malato di cancro, palesa subito la sua fede calcistica: è tifoso della Roma. Alcuni agenti, tifosi della stessa squadra, ascoltano Christian esprimere il desiderio di vedere la “maggica” allo Stadio Olimpico. Il 19 gennaio 2019 gli agenti si presentano sotto casa di Christian e lo portano a vedere Roma-Torino. I tifosi curva sud, venuti a sapere della storia di Christian, gli dedicano uno striscione: “Daje Christian”.

Ma la storia non finisce qui: gli agenti non si sono dimenticati di Christian, e Christian non si è dimenticato di loro. Domani gli stessi agenti lo porteranno allo stadio a vedere Roma-Parma, una partita molto particolare con l’addio del capitano Daniele De Rossi.