L’Asl Napoli 1 Centro al fianco dei cittadini, visite gratuite a Scampia, grande successo per “i Sabato dello Screening”

Poco meno di 800 visite gratuite erogate in una sola giornata. Sono numeri in costante crescita quelli che arrivano settimana dopo settimana da “i Sabato dello Screening”, iniziativa ideata e promossa dall’ASL Napoli 1 Centro nell’ambito della campagna regionale Mi Voglio Bene. L’appuntamento di ieri (sabato 11 maggio) ha visto protagonisti tante donne e uomini – professionisti della sanità – dell’ASL di Napoli e soprattutto ha fatto registrare una grande partecipazione dei cittadini di Scampia: eseguite 74 consulenze e valutazioni diabetologiche, 76 visite cardiologiche, 36 pap-test, 53 visite al seno con ecografia, 45 visite dermatologiche e nevoscopie, 57 esami spirometrici, per un totale di 341 prestazioni oltre a 85 prenotazioni per visite dermatologiche e 50 prenotazioni per mammografia nonché consegnati 58 kit per lo screening del tumore del colon retto.

Il Poliambulatorio mobile dell’ASL Napoli 1 Centro era infatti in Piazza della Libertà. “Un territorio – spiega il Commissario Straordinario Ciro Verdoliva – nel quale abbiamo trovato una grande umanità e una forte risposta al nostro invito alla prevenzione. Grazie ad un grande lavoro di squadra e all’abnegazione di quanti si dedicano al successo di questa iniziativa, stiamo veramente entrando nel rapporto quotidiano e diretto con i cittadini. Ai momenti nelle piazze seguono infatti moltissime visite e approfondimenti nei distretti dell’ASL Napoli 1 Centro. Questo è uno dei modi migliori di concretizzare una parte importante del mandato affidatoci dal Presidente Vincenzo De Luca “garantire salute ai cittadini di questa ASL e restituire all’Azienda la dignità che merita”. L’iniziativa portata avanti dalla ASL Napoli 1 Centro a Scampia ha suggellato la nascita di nuove forti sinergie con l’VIII Municipalitá che, per voce del presidente Apostolos Paipais, ha esplicitato al Commissario Verdoliva l’intenzione di supportare ogni possibile iniziativa volta a promuovere ed incentivare il valore della prevenzione sui territori di Scampia, Piscinola, Marianella e Chiaiano.

Il prossimo appuntamento con “i Sabato dello Screening” è con i medici del Distretto Sanitario di base n°26 (sabato18 maggio 2019) in via Evangelista Torricelli a Pianura.