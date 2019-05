A lavoro in bici, i viaggi green aumentano del 78%

A lavoro in bici o a piedi: nei primi 5 mesi del 2019 sono stati 10.784,38 i kg di CO2 non emessa grazie ai dipendenti italiani che hanno raggiunto il posto di lavoro in bici o a piedi, il 91% in più rispetto ai risultati ottenuti in tutto il 2018.

A rivelarlo in occasione della Giornata Mondiale della Bicicletta che si celebra il 3 giugno, è Jojob, servizio che permette alle aziende di diffondere e incentivare tra i dipendenti l’uso dei trasporti condivisi e a basso impatto ambientale, certificando i viaggi casa-lavoro fatti in carpooling, a piedi, in bici o con le navette aziendali.

I viaggi in bici e a piedi per la tratta casa-lavoro sono 17.598, cresciuti del 78% rispetto all’anno scorso. Un’attenzione per l’ambiente che ha portato benefici anche dal punto di vista economico: i dipendenti che hanno scelto di muoversi senza automobile hanno risparmiato in totale 16.596,3 euro. In particolare, l’utilizzo della bicicletta per la tratta casa-lavoro da parte dei dipendenti delle aziende aderenti ha evitato l’emissione di 8.635,35 kg di CO2.

“Le aziende virtuose che scelgono di incentivare chi raggiunge il posto di lavoro in bici sono molto cresciute nel corso di questi mesi e ci aspettiamo che il trend prosegua in questa direzione – sottolinea Gerard Albertengo, Ceo&Founder di Jojob – Questo dimostra una sempre maggiore attenzione per la mobilità sostenibile, che trova un riscontro positivo da parte dei lavoratori: anche per questo, la mobilità ciclabile deve essere sostenuta e incentivata, sia con le infrastrutture che con la tecnologia, per ridurre l’uso dell’auto privata“.

Lanciato nel marzo 2018, Jojob Bici e Piedi permette tramite applicazione per smartphone di certificare le tratte casa-lavoro fatte a piedi o in bici: è possibile calcolare il risparmio in termini ambientali ed economici e in più, anche in Italia, le aziende potranno incentivare i dipendenti che scelgono una mobilità 100% sostenibile per raggiungere il luogo di lavoro. I viaggi casa-lavoro percorsi in bici e a piedi consentiranno infatti ai dipendenti di maturare dei punti ed accedere a premi e promozioni messi a disposizione dalle aziende.

La funzione Jojob Bici e Piedi si integra a quella del carpooling aziendale di Jojob, che certifica i viaggi condivisi tra colleghi e dipendenti di aziende limitrofe per raggiungere la sede aziendale in auto e che nel solo 2018 ha permesso di risparmiare oltre 650mila euro e di non emettere 420 tonnellate di CO2.