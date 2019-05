Le terapie di precisione: il futuro dell’oncologia

punto sull’utilizzo attuale dei farmaci di precisione in Italia. “Oggi nella pratica clinica utilizziamo –aggiunge – già farmaci oncologici registrati e rimborsati dal nostro SSN con l’impiego di specificitest che ne individuano i bersagli molecolari, quali PD-L1, EGFR, ALK e ROS1 per il carcinoma del polmone, HER2 per il carcinoma della mammella e dello stomaco, RAS per il carcinoma del colon- retto, BRAF per il melanoma, BRCA per il carcinoma dell’ovaio, e cKIT per i GIST”. Un elenco che conil progredire della ricerca e degli studi clinici per nuovi farmaci e con la disponibilità di nuove tecnologie e piattaforme molecolari si implementerà progressivamente sempre di più e miglioreràulteriormente l’efficacia dell’oncologia di precisione. Una continua evoluzione tecnologica che perònon esclude il medico dal paradigma delle cure, anzi, diventa ancora più indispensabile il suo lavoro e la sua esperienza. Nel corso dell’evento, è stato anche sottolineato il ruolo fondamentale dei Molecular Tumor Board, cioè i team multidisciplinari, che dovranno garantire l’integrazione e il confronto tra le diverse figure professionali. Oncologi, biologi molecolari, genetisti, anatomo- patologi e farmacologici devono collaborare e confrontarsi per interpretare i dati genetici emolecolari e decidere, grazie alla loro esperienza, la strategia terapeutica adeguata. “La rapiditàdell’evoluzione tecnologica – afferma Michelangelo Fiorentino, responsabile Struttura Semplice Laboratorio Patologia Molecolare Oncologica e Trapianti, Università di Bologna – e l’impatto terapeutico sui pazienti richiedono un attento controllo dei processi e delle fasi pre-analitica, analitica e post-analitica dei test. L’istituzione del Molecular Tumor Board a livello locale o Regionale può rappresentare il miglior strumento per garantire la qualità e la riproducibilità dei test e per guidare la decisione terapeutica in modo omogeneo. Un test sbagliato equivale alla somministrazione di un farmaco sbagliato”. Un aspetto fondamentale per l’applicazione delleterapie di precisione è la governance, per creare dei giusti modelli di gestione in grado distandardizzare sul territorio le cure erogate. “Risulta essenziale mettere in atto processi in grado di garantire la standardizzazione e la riproducibilità dei risultati molecolari ottenuti – afferma Stefania Bettelli, Responsabile del Laboratorio di Patologia Molecolare Oncologica e BioBanca di Modena -mediante l’ottimizzazione del percorso analitico, sin dagli step iniziali di formulazione dellerichieste da parte del clinico e di selezione dell’area neoplastica da parte del patologo. L’uniformitànel ricorso a metodologie di analisi analoghe, la partecipazione a Programmi di Controllo Qualità condivisi, la presenza di una precisa documentazione relativa a procedure e istruzioni operative, sono solo alcuni dei punti chiave – conclude l’esperto – per la creazione di una offerta sanitaria unitaria a livello regionale, che si configuri come garanzia di qualità sia per il paziente che per ilprofessionista”. Per discutere dell’ambito economico delle terapie di precisione è intervenutoClaudio Jommi, scientific director of the Pharmaceutical Observatory, Cergas SDA BocconiUniversity: “Tre sono i dati economici interessanti su approcci ‘a pannello’ rispetto ad approccihotspot – spiega l’esperto – nella individuazione di mutazioni: (i) la costo-efficacia dei primi rispetto ai secondi presenta una forte variabilità che dipende essenzialmente dalla tipologia di pazienti target e dalle caratteristiche (costo ed efficacia) delle eventuali terapie disponibili una volta identificate le mutazioni; (ii) il costo del test rappresenta comunque, in media, una quota molto bassa del costo complessivo del percorso diagnostico-terapeutico complessivo del paziente; (iii) il costo dei test NGS dipende in modo sostanziale dai volumi di produzione, con una correlazione inversa tra costi e volumi: un recente studio condotto su tre centri italiani – prosegue Jommi – edapplicato all’uso di test mutazionali nel campo del tumore al polmone non a piccole cellule e del tumore al colon retto metastatico evidenzia come l’uso di NGS generi, rispetto alle metodichestandard e nello scenario più evoluto di valutazione del carico di mutazioni presenti nel tumore (Tumor Mutational Burden), una riduzione del costo annuo dei test mutazionali per paziente tra435 e 1041 euro”. L’importanza di mettere in discussione l’attuale approccio a queste curenell’ottica della sostenibilità del sistema è stata sottolineata anche da Mattia Altini, direttoresanitario dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori Meldola:” L’utilizzodelle analisi NGS per la profilazione genomica in oncologia – afferma Altini – si sta affermando come