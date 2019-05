Cultura e Scienza: da Leonardo da Vinci a Thomas Pesquet e Samantha Cristoforetti

Gli astronauti ESA Samantha Cristoforetti e Thomas Pesquet, insieme al Presidente della Repubblica Italiana, Sergio Mattarella, si sono riuniti giovedì 2 maggio al castello di Chambord su invito del Presidente della Repubblica Francese Emmanuel Macron, per commemorare il 500° anniversario della morte di Leonardo da Vinci.

In questa occasione, quasi seicento studenti della scuola media inferiore e superiore, francesi ed italiani, si sono trovati a Chambord per discutere con degli esperti sui temi culturali e scientifici che hanno accompagnato le riflessioni di Leonardo da Vinci. Gli esperti presenti all’evento, dal fisico Gabriel Chardin all’architetto Renzo Piano, passando per lo scrittore Alessandro Baricco, hanno messo a confronto le tecniche e le conoscenze attuali con quelle del genio italiano.