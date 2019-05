“Libraries of the future and the future of libraries”: a Genova la Conferenza Internazionale

La conferenza internazionale 3B – Books, Buildings, Bytes affronterà, attraverso un approccio multidisciplinare, le problematiche sempre meno eludibili che scaturiscono dall’intreccio complesso tra le esigenze dell’informazione digitale e un restauro attento ma fruibile e funzionale degli edifici di interesse artistico e architettonico adibiti a biblioteche.

Esse possono essere inquadrate nei tre temi principali che verranno affrontati nel convegno:

(i) Libri ed edifici storici. Ripensare gli spazi delle biblioteche accademiche e pubbliche ospitate in edifici monumentali: adeguamento, riuso e flessibilità degli spazi per l’utenza del 21° secolo; opportunità e sfide per l’utilizzo dell’ex chiesa dei “Santi Gerolamo e Francesco Saverio”, via Balbi 3.

(ii) Bytes e nuovi edifici. Quali sono le tipologie di apprendimento e gli spazi a supporto delle conseguenti attività? Come dovrebbero essere progettati? Quali sono le caratteristiche fondamentali che un sistema bibliotecario (accademico o pubblico) dovrebbe combinare per definire e indirizzare la progettazione di nuovi spazi?

(iii) Nuovi libri e bytes. cosa ha imparato la tradizione millenaria dei libri dalla cultura contemporanea dei file elettronici e viceversa?

Il 16 maggio alle ore 15:00 si svolgerà la cerimonia di premiazione del concorso internazionale di idee “Future Library”, riservato a studenti universitari, incentrato sulla realizzazione di un learning space di nuova concezione negli spazi dell’ex biblioteca del Dipartimento di Fisica, a Valle Puggia.