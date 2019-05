La linea medical di LG si arricchisce di nuovi modelli per l’utilizzo in studio e in sala operatoria

Nel settore medico e ospedaliero la tecnologia gioca oggi un ruolo particolarmente importante. L’implementazione di display al servizio di diverse specialità cliniche, dalla diagnostica alla chirurgia, è sempre più frequente.

Consapevole dell’importanza della qualità della visione in ambito clinico e sanitario e forte di una presenza già consolidata proprio in questo settore, la divisione Business Solutions di LG Electronics (LG) ha scelto di ampliare l’offerta della propria linea Medical, mettendo a disposizione di professionisti, operatori e distributori alcuni nuovi modelli con caratteristiche interessanti, ideali sia per l’uso in studio sia per quello in sala operatoria.

Tra le soluzioni che si inseriscono nella nuova gamma di display medicali di LG c’è la serie Surgical, caratterizzata da display di qualità superiore e progettata per tantissime applicazioni all’interno della sala operatoria. La nuova serie è in grado di migliorare l’efficienza del lavoro dei chirurghi fornendo immagini dettagliate e molteplici applicazioni dal punto di vista dell’imaging. Qui la novità è rappresentata dal monitor PC HK510S da 27”, dotato di risoluzione 1920×1080 a 2 Mega pixel (FHD) e pannello IPS 1000 nits.

Conforme alle certificazioni CE MDD Class 1 e IP35/IP32, questo nuovo monitor è stato progettato specificatamente per l’utilizzo in sala operatoria. Il display, dotato di schermo antiriflesso e color gamut sRGB 115% (Deep Red), garantisce la massima visibilità e una riproduzione dei colori più chiara e luminosa, specialmente per quanto riguarda lo spettro dei rossi, quello più importante in caso di operazioni chirurgiche, che risulta quindi più profondo, per una resa ottimizzata.

La serie Diagnostic, invece, è particolaremente indicata nelle applicazioni di diagnostica clinica: i monitor LG consentono di eseguire contemporaneamente, e con la massima precisione, funzioni diverse, come applicazioni radiologiche, analisi di dati di studio e di informazioni incrociate.

Il nuovo arrivato nella serie è il modello HK512D: lo schermo 4:3 da 21”, con risoluzione 2048×1536 a 3 Mega pixel, pannello IPS 1000 nits e conformità allo standard DICOM Part 14 (pubblicato dalla National Electrical Manufacturers Association e dall’American College of Radiology con una serie di linee guida rigorose sulla calibrazione della funzione di visualizzazione in scala di grigi e test di garanzia della qualità per gli schermi utilizzati nelle applicazioni di imaging medicale), garantisce estrema precisione nelle diagnosi mediche grazie ad un elevata luminosità combinata ad un forte contrasto, oltre alla massima adattabilità alle esigenze professionali con diverse modalità di regolazione dello schermo.

“Siamo davvero molto orgogliosi di presentare i nuovi modelli della linea Medical di LG che vanno a completare le serie di soluzioni tecnologiche già apprezzate dai professionisti del settore, soprattutto per il loro design, per la loro elevata qualità e per le certificazioni ricevute”, ha commentato Nicola Micali, Business Solutions Product & Marketing Manager di LG. “Siamo consapevoli che in questo settore le novità dal punto di vista della risoluzione, della qualità delle immagini e dei formati ridotti e adattabili a vari ambienti sono fondamentali, perché consentono importanti evoluzioni dal punto di vista delle applicazioni professionali possibili”.

Maggiori informazioni sui nuovi Monitor medicali sono disponibili nella versione online della brochure in una sezione dedicata del sito LG. A disposizione dei professionisti del settore anche tutte le schede tecniche con le specifiche su caratteristiche video, connessioni, altre funzioni, accessori, consumi e dimensioni.