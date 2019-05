Linea Verde Life dedica una puntata a Siracusa

Chiara Giallonardo e Marcello Masi, con la partecipazione di Federica De Denaro, saranno a Siracusa nella puntata di Linea Verde Life, in onda sabato 11 maggio alle 12.20 su Rai1. Con il consorzio area marina protetta Plemmirio e la guardia costiera si racconterà l’importanza della tutela dell’ambiente marino-costiero e la salvaguardia della sua biodiversità.

Al Teatro Greco, simbolo della città, andranno in scena i tronchi dei boschi della Carnia, abbattuti dal disastroso temporale alla fine del 2018. Con la tragedia Le Troiane, potranno rivivere ancora una volta in un progetto che unisce regioni tra loro lontane.

Per lo spazio dedicato agli animali, Marcello Masi parlerà dei fenicotteri rosa e racconterà tutte le curiosità di questo elegante volatile che dal 2015 nidifica alla riserva naturale saline di Priolo.

Nella rubrica “Giardiniere Fai da te”, Chiara Giallonardo mostrerà come seminare le piante grasse, insegnando, tra l’altro, un modo alternativo per riciclare vecchi vasi di terracotta.

Federica De Denaro delizierà con un piatto tutto siracusano, raccontando che una pesca sostenibile è possibile.

Non mancherà il giro del gusto, dove il mercato di Ortigia sarà protagonista.