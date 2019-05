Lombardia, nuove iniziative ambientali in parchi e aree protette

In tutta la Lombardia si stanno svolgendo importanti iniziative ambientali rivolte ai cittadini e alle scuole, pensate anche per la ‘Giornata Europea dei Parchi’ 2019 e rimandate a causa delle forti piogge dello scorso fine settimana. Un fitto calendario di eventi che accompagnerà gli amanti della natura fino all’autunno 2019.Una cinquantina di parchi, riserve e monumenti naturali regionali, dalle Alpi alle aree umide della Pianura Padana, sono infatti coinvolti nella quarta edizione di ‘BioBlitz: esploratori della biodiversità per un giorno!’.

Un evento gratuito dedicato all’educazione naturalistica, promosso da Regione Lombardia e Area Parchi con il sistema delle aree protette lombarde, che proseguirà fino all’estate e oltre.’Bioblitz’ prevede un’attività di monitoraggio e di ‘citizen science’ aperta a giovani e adulti che, accompagnati nella natura da ricercatori esperti, potranno individuare, fotografare e registrare su una piattaforma informatica le varie specie di flora e fauna di cui la Lombardia è ricca.

Una delle novità del 2019 sarà il ‘monitoraggio sirfidi’, insetti a righe gialle e nere spesso scambiati per vespe o api ma che, come le mosche, sono ditteri: innocui, anzi utilissimi per la loro funzione di impollinatori. I dati raccolti dai cittadini diventeranno quindi uno strumento importante per il monitoraggio della biodiversità.

“L’obiettivo – ha sottolineato l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi – è quello di diffondere, oltre alla conoscenza delle meraviglie lombarde, anche la consapevolezza dell’importanza di contribuire personalmente alla cura e alla salvaguardia del proprio territorio e alla tutela della biodiversità locale”.