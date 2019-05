Luca Parmitano pronto a nuove sfide nello spazio: “Il vero nemico è il cambiamento climatico”

Luca Parmitano ha annunciato di essere pronto a nuove sfide spaziali, ma è certo di una cosa: l’unico vero nemico il cambiamento climatico. “Volete un nemico? Non cercatelo in altri esseri umani, ma nei cambiamenti climatici: sono questi i veri nemici dei quali avere paura“, ha detto l’astronauta nell’ultimo incontro con la stampa prima della partenza per la missione Beyond, organizzato presso il centro dell’Agenzia Spaziale Europea (Esa), l’Esrin, a Frascati (Roma). “Noi astronauti dallo spazio vediamo cambiare il nostro pianeta ed è questo che ci spaventa. Ho visto – ha proseguito – alluvioni e cicloni e come si incrementano. Sono un padre, ho due figlie e credo nel futuro: dobbiamo unirci per combattere questo nemico globale”.

L’astronauta ha rilevato che “è difficile prendere provvedimenti per chi ha la leadership, ma la responsabilità è di tutti. In un momento di grandi separazioni e in cui e’ facile puntare il dito uno contro l’altro, il grande nemico e’ l’uomo ma l’uomo potra’ anche essere la soluzione, nel momento in cui cerchera’ di fermare e invertire questo corso”. Bene, quindi, alla battaglia che sta conducendo Greta Thunberg: “una ragazzina di 16 anni non ha nulla da guadagnare a dire che ci stanno rubando il futuro. Il futuro – ha aggiunto -appartiene all’umanità e in questo momento è nelle nostre mani e se non ascoltiamo il loro grido di allarme e di paura la responsabilità sarà la nostra”.

“Non guardo alle polemiche, ma all’impegno: una ragazzina di 16 anni non ha nulla da guadagnare a dire che è terrorizzata” per le prospettive del suo futuro. Cosi’ l’astronauta dell’Agenzia spaziale europea (Esa), Luca Parmitano, commentando la battaglia della giovane attivista svedese Greta Thunberg contro i cambiamenti climatici, da più parti bollata come un’operazione di marketing.

“Noi, la mia generazione e quelle passate”, ha detto Parmitano, “siamo loro debitori, abbiamo rubato loro il futuro e se non ascoltiamo il loro grido di allarme e paura, avremo delle responsabilita'”. Responsabilita’ condivise, a suo dire, con coloro, che “ignorano o negano per guadagno personale”, il fatto che “dietro i cambiamenti climatici ci sia l’uomo”. La soluzione al surriscaldamento globale? “E’ l’uomo stesso”, secondo Parmitano, “che deve fare in modo di fermare e possibilmente invertire questo corso”.