Maltempo, 31 evacuati nel Modenese: argini sotto sorveglianza

Oltre 200 volontari della protezione civile sono al lavoro in Emilia Romagna, a fianco dei vigili del fuoco, nelle operazioni di pulitura e svuotamento delle strade, cantine e piani interrati. La situazione è particolarmente critica nel Modenese, dove resta alta l’attenzione per il livello dei corsi d’acqua ancora molto ingrossati.

Il deflusso dei fiumi, tra cui Secchia e Panaro, è lento. E’ ancora necessaria, quindi, una costante sorveglianza degli argini, in corso da parte dei tecnici dei servizi territoriali dell’Agenzia e dei Comuni, dei volontari di protezione civile e di Aipo. A Campogalliano, dove si sono allagate le aree golenali, risultano evacuate 31 persone. Sul posto e’ in azione una squadra dell’Associazione nazionale alpini (Ana), oltre a quelle attivate a livello locale.

Per quanto riguarda le piene dei corsi d’acqua maggiori, i colmi di Secchia e Reno stanno lentamente defluendo nelle ultime sezioni dei tratti vallivi; sono, invece, in esaurimento sui fiumi romagnoli. Nel Forlivese, una delle zone piu’ colpite con la rottura dell’argine del fiume Montone poi richiuso ieri sera, sono attivi una cinquantina di volontari della protezione civile. Non ci sono piu’ persone sfollate.

Nell’abitato, a Villafranca le acque si sono ritirate e le strade stanno tornando percorribili. Proprio nella zona invasa dalle acque e’ tornata oggi per un sopralluogo l’assessora regionale alla protezione civile, Paola Gazzolo. Dalla tarda mattinata sono in funzione due idrovore in due punti sui canali Lama e Tratturo che pompano l’acqua oltre il Canale Emiliano-Romagnolo. Nel pomeriggio sara’ completato l’intervento di messa in sicurezza su lato di Faenza.

E’ stato inoltre attivato, sempre a Villafranca, presso l’Istituto professionale statale per l’agricoltura un punto per tutte le informazioni ai cittadini (servizi comunali, anagrafe, assistenza sociale) che si raccorda con la postazione mobile di comando e coordinamento dei vigili del fuoco e funge anche da centro di accoglienza.

Volontari di Croce Rossa Italiana, in raccordo con la polizia municipale e con il supporto dei servizi territoriali dell’Agenzia regionale, stanno svolgendo un servizio di assistenza porta a porta alle categorie piu’ deboli, occupandosi di fornitura a domicilio di farmaci, latte artificiale e vari presidi indispensabili a bambini, anziani e disabili, oltre a fare una ricognizione sulle richieste di assistenza. E’ in corso anche la consegna a domicilio dei pasti per 16 nuclei famigliari, gia’ seguiti precedentemente dai servizi socio-assistenziali. In giornata un elicottero dei vigili di fuoco sorvolera’ l’area di Villafranca acquisendo immagini e filmati, utili a valutare entita’ e caratteristiche dell’area allagata e dei fabbricati coinvolti.