Maltempo: al via la vendita dei prodotti agricoli ‘sopravvissuti’

E’ corsa contro il tempo in tutta Italia domani sabato 25 maggio e domenica 26 maggio per salvare i prodotti dal Maltempo, che con pioggia, grandine e vento ha distrutto intere coltivazioni. L’iniziativa, promossa da Coldiretti, prevede che i raccolti saranno venduti direttamente dagli agricoltori nei mercati di Campagna Amica. L’organizzazione agricola, nel commentare il momento difficile per gli agricoltori, sottolinea che “la pazza primavera ha colpito gli alimenti base della dieta mediterranea con la riduzione delle disponibilita’ di frutta e verdura”.

“In particolare – aggiunge Coldiretti – la breve pausa dalla pioggia e’ stata strategica per gli agricoltori che hanno potuto raccogliere frutta e verdura nelle campagne prima del ritorno del Maltempo e quindi offrire la possibilita’ di acquistare i raccolti a chilometro zero sopravvissuti”. Viene inoltre specificato che “in un momento di grande difficolta’ si tratta di un atto di solidarieta’ a favore dell’economia e dell’occupazione locale ma anche un aiuto alla propria salute per tornare in forma con l’inizio dell’estate”.