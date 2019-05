Maltempo: alberi caduti e allagamenti a Bologna 

Strade interrotte, alberi caduti e allagamenti: sono le conseguenze del maltempo e delle piogge che per tutta la giornata hanno colpito Bologna e provincia. Vigili del Fuoco e Polizia Locale hanno svolto decine di interventi, soprattutto nella zona collinare della citta’, dove molte strade sono diventate impraticabili a causa dell’acqua. Tra le situazioni piu’ critiche, quella che si e’ verificata in via Toscana, tra via Parisio e via Lelli, dove un vero ‘fiume’ di fango e detriti e’ sceso dalla collina e ha invaso nel pomeriggio la sede stradale. Disagi anche in viale Felsina, per un albero che e’ caduto finendo trasversalmente sulla carreggiata, senza causare feriti. Allagamenti sono stati segnalati anche nelle zone collinari di via Castiglione e via San Mamolo. In zona Valsamoggia, e’ stata chiusa la strada provinciale 76 in localita’ Stiore per l’erosione della strada a causa della piena del torrente Samoggia.