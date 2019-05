Maltempo, allagamenti e frane nel Bolognese: torrenti esondati e strade chiuse

L’ondata di maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna ha innescato frane e allagamenti in molte zone del Bolognese. Nella notte è esondato il torrente Sillaro in un’area golenale nel territorio di Casalfiumanese, nell’Imolese.

Il Samoggia ha rotto gli argini in più punti nella tarda serata di ieri, allagando alcune strade fra Bazzano e Monteveglio: al momento il livello dell’acqua è in diminuzione.

In Valsamoggia si registrano diverse frane: a Savigno uno smottamento ha reso necessaria la chiusura della SP27 in località Goccia.

I vigili del fuoco di Bologna sono stati impegnati in decine di interventi e hanno sorvolato con l’elicottero le zone colpite. Al lavoro anche le forze dell’ordine e la protezione civile regionale.