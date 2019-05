Maltempo, allerta al Sud Italia: piogge da Roma a Catania

Il maltempo che nei giorni scorsi ha flagellato l’Emilia Romagna si sta spostando al Centro Sud. Per domani la Protezione Civile ha previsto un’allerta arancione per la Calabria, maltempo anche in Sicilia. Piove a Catania, dove si registra una temperatura di +13.1°C e stanno cadendo 3.6mm di pioggia.

Temporali stanno interessando tutto il Centro Sud: piove a Roma, dove sono stati registrati 27mm di pioggia a Roma Spinaceto e una temperatura di +11.2°C, mentre 14mm di pioggia a Napoli con una temperatura di +12.2°C. Pioggia anche in Puglia, dove a Soleto, in provincia di Lecce, sono stati registrati 21.3mm di pioggia e una temperatura di +13.2°C.

Ecco le pagine utili per seguire la situazione meteo in tempo reale, in modo particolare con i nuovi radar meteo aggiornati:

