Maltempo, allerta fiumi in Emilia-Romagna: piene al massimo

Allarme esondazioni per i fiumi dell’Emilia-Romagna, a causa del maltempo delle ultime ore: le piene con livelli superiori alla soglia 3 (criticità elevata) si stanno propagando nei tratti vallivi di Secchia, Idice, Sillaro, Lamone, Montone, Savio; livelli superiori alle soglie 2 su Enza, Panaro, Reno, Santerno, Senio, Ronco.

E’ sospesa la circolazione ferroviaria fra Faenza e Cesena (linea Bologna – Rimini) per le avverse condizioni meteo che stanno interessando la zona.

Questa mattina, intorno alle ore 07:50, Fs aveva sospeso la circolazione ferroviaria fra Forlì e Cesena, quindi dalle 10.35 lo stop ai treni era stato allungato fino a Faenza. I treni a lunga percorrenza sono stati deviati via Castelbolognese-Ravenna, mentre altri convogli sono stati deviati via Rimini-Ravenna-Faenza/Castelbolognese.