Maltempo, alluvione in Emilia-Romagna: è ancora allarme rosso per le piene dei fiumi

La situazione è in miglioramento ma l’attenzione rimane ancora alta oggi in Emilia–Romagna per il passaggio delle piene di diversi fiumi: l’ultimo bollettino Arpae conferma la criticità rossa su pianura e costa romagnola per il deflusso di Savio e Montone e criticità arancione su pianura emiliana centrale, orientale e costa ferrarese.

La situazione più critica nel Forlivese in particolare a Villafranca, in provincia di Forlì-Cesena, dove il Montone ha rotto l’argine vicino al ponte della A14 e si registrano allagamenti.